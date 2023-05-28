Магнитные бури: стоит ли их опасаться 28 мая

Ожидаются ли 27 мая магнитные бури? В субботу, 27 мая 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка, рассказали специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды. ПОДРОБНЕЕ

Землю накрыла самая длинная магнитная буря мая: сколько будет продолжаться и как защититься Сегодня, в пятницу, 26 мая 2023 года, на Земле ожидается завершение самой длинной и мощной магнитной бури этого года. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды. ПОДРОБНЕЕ