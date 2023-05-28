Магнитные бури: стоит ли их опасаться 28 мая

Похоже, что затяжной геомагнитный шторм, накрывший Землю несколько дней назад, пошел на спад. И сегодня, в воскресенье, 28 мая 2023 года, хотя и возможны отдельные возмущенные периоды, но все же полноценной магнитной бурей эти волнения не назвать.
Таков прогноз специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
По предварительным прогнозам, конец этого месяца будет спокойным – существенных магнитных бурь не ожидается.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
- головная боль, головокружение, рассеянность;
- учащенное сердцебиение, скачки артериального давления;
- сонливость, повышенная утомляемость, нарушение концентрации;
- тошнота, слабость, проблемы с желудком, аппетитом;
- нарушения сна – сонливость, бессонница;
- раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам;
- повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния;
- обострение хронических заболеваний;
- ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 7-8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.