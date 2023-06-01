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Магнитные бури: стоит ли их опасаться 1 июня?

Магнитные бури: стоит ли их опасаться 1 июня?

Завтра, 1 июня, ученые прогнозируют слабую магнитную бурю из-за вспышек на Солнце. Метеозависимым людям нужно запастись средствами, которые ослабят влияние магнитной бури.

В течение всего первого летнего месяца будет несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые будут влиять на самочувствие.

календарь магнитных бурь на июнь

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная .

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • нарушение сна;
  • усталость и слабость;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • головная боль и головокружение;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • боль в спине и суставах;
  • апатия или тревога;
  • обострение хронических болезней.

Как пережить магнитные бури в июне:

  • чаще проветривать помещения;
  • чаще принимать душ;
  • избегать стресса, шумных событий и сложных задач;
  • пить больше воды;
  • вести здоровый образ жизни и больше времени проводить на природе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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