Магнитные бури: стоит ли бояться их в апреле и каким будет этот понедельник

Согласно прогнозу Национального управления по океану и атмосфере США, в целом апрель 2024 года обещает быть относительно спокойным: серьезных магнитных бурь в этом месяце можно не опасаться, даже несмотря на солнечное затмение, которое случится 8 апреля и может привести к незначительным возмущениям магнитосферы Земли. Тем не менее, пережить как минимум четыре волны магнитных бурь разной интенсивности и продолжительности нам все же придется.
Сегодня, 1 апреля 2024 года, нас ждет относительно спокойный день: магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли будет находиться в незначительном предвозбужденном состоянии, прогнозируют ученые.
А вот уже с 3 по 5 апреля следует ожидать значительный всплеск геомагнитной активности.
Стоит отметить, что хотя некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако метеозависимые люди могут ощущать в эти дни обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Но большинство людей все же не ощущают никаких отрицательных эффектов.
Чтобы защититься от магнитных бурь:
- уделите время физической активности;
- отдавайте предпочтение здоровому питанию;
- отдыхайте и высыпайтесь;
- пейте чистую воду или травяной чай;
- не употребляйте алкогольные напитки и жирную пищу;
- избегайте стрессовых факторов;
- заранее проверьте содержание домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.