Магнитные бури: стоит ли бояться их в апреле и каким будет этот понедельник

Сегодня, 1 апреля 2024 года, нас ждет относительно спокойный день: магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли будет находиться в незначительном предвозбужденном состоянии, прогнозируют ученые.

А вот уже с 3 по 5 апреля следует ожидать значительный всплеск геомагнитной активности.

Стоит отметить, что хотя некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако метеозависимые люди могут ощущать в эти дни обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Но большинство людей все же не ощущают никаких отрицательных эффектов.

Чтобы защититься от магнитных бурь: