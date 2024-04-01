Магнітні бурі: чи варто боятися їх у квітні та яким буде цей понеділок

Сьогодні, 1 квітня 2024 року, на нас чекає відносно спокійний день: магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме у незначному передзбудженому стані, прогнозують вчені.

А ось вже з 3 по 5 квітня слід очікувати значного сплеску геомагнітної активності.

Варто зазначити, що хоча деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Проте метеозалежні люди можуть відчувати у ці дні загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Але більшість людей все ж таки не відчувають жодних негативних ефектів.

Щоб захиститися від магнітних бур: