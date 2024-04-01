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Магнітні бурі: чи варто боятися їх у квітні та яким буде цей понеділок

Магнітні бурі: чи варто боятися їх у квітні та яким буде цей понеділок

Згідно з прогнозом Національного управління з океану та атмосфери США, загалом квітень 2024 року обіцяє бути відносно спокійним: серйозних магнітних бурь цього місяця можна не побоюватися, навіть незважаючи на сонячне затемнення, яке станеться 8 квітня і може призвести до незначних збурень магнітосфери Землі. Тим не менш, пережити як мінімум чотири хвилі магнітних бур різної інтенсивності і тривалості нам все ж таки доведеться.

Сьогодні, 1 квітня 2024 року, на нас чекає відносно спокійний день: магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме у незначному передзбудженому стані, прогнозують вчені.

А ось вже з 3 по 5 квітня слід очікувати значного сплеску геомагнітної активності.

Варто зазначити, що хоча деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Проте метеозалежні люди можуть відчувати у ці дні загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Але більшість людей все ж таки не відчувають жодних негативних ефектів.

Щоб захиститися від магнітних бур:

  • приділіть час фізичної активності;
  • віддавайте перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивайте та висипайтеся;
  • пийте чисту воду або трав’яний чай;
  • не вживайте алкогольних напоїв та жирної їжі;
  • уникайте стресових факторів;
  • заздалегідь перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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