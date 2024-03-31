Магнитные бури: станет ли опасным днем воскресенье 31 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 31 марта, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также подтверждают: магнитная буря в этот день не ожидается, тем не менее, магнитосфера Земли будет находиться в незначительном предвозбужденном состоянии.

Магнитные бури – это довольно привычное для планеты явление, которое вызывают неоднократные взрывы на Солнце через выбросы частиц, которые затрагивают магнитное поле Земли.

По предварительным прогнозам метеорологов, в апреле Землю охватят магнитные бури 3-5, 6-8, 9-11, 19-20 числа.

Магнитные бури могут оказывать негативное воздействие на здоровье, особенно метеозависимых людей. Они могут вызывать мигрени, а также влиять на давление и сердце. В такие дни следует быть осторожными и особенно обращать внимание на своей ритм жизни: правильно питаться, снизить количество жирной пищи, спать не менее 7-8 часов и больше гулять на свежем воздухе.