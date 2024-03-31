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Магнитные бури: станет ли опасным днем воскресенье 31 марта

Магнитные бури: станет ли опасным днем воскресенье 31 марта

Судя по всему, самые мощные магнитные бури марта 2024 года благополучно миновали, и последний день первого месяца весны 2024 года обещает быть более или менее спокойным.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 31 марта, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также подтверждают: магнитная буря в этот день не ожидается, тем не менее, магнитосфера Земли будет находиться в незначительном предвозбужденном состоянии.

Магнитные бури – это довольно привычное для планеты явление, которое вызывают неоднократные взрывы на Солнце через выбросы частиц, которые затрагивают магнитное поле Земли.

По предварительным прогнозам метеорологов, в апреле Землю охватят магнитные бури 3-5, 6-8, 9-11, 19-20 числа.

Магнитные бури могут оказывать негативное воздействие на здоровье, особенно метеозависимых людей. Они могут вызывать мигрени, а также влиять на давление и сердце. В такие дни следует быть осторожными и особенно обращать внимание на своей ритм жизни: правильно питаться, снизить количество жирной пищи, спать не менее 7-8 часов и больше гулять на свежем воздухе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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