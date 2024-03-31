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Магнітні бурі: чи стане небезпечним днем неділя 31 березня

Магнітні бурі: чи стане небезпечним днем неділя 31 березня

Зважаючи на все, найпотужніші магнітні бурі березня 2024 року благополучно минули, і останній день першого місяця весни 2024 року обіцяє бути більш менш спокійним.

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 31 березня, геомагнітний стан на Землі очікується спокійний.

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США також підтверджують: магнітна буря цього дня не очікується, проте магнітосфера Землі перебуватиме в незначному збудженому стані.

Магнітні бурі – це досить звичне для планети явище, яке спричиняє неодноразові вибухи на Сонці через викиди частинок, які зачіпають магнітне поле Землі.

За попередніми прогнозами метеорологів, у квітні Землю охоплять магнітні бурі 3-5, 6-8, 9-11, 19-20 числа.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я, особливо метеозалежних людей. Вони можуть викликати мігрені, а також впливати на тиск та серце. У такі дні слід бути обережними і особливо звертати увагу на свій ритм життя: правильно харчуватися, знизити кількість жирної їжі, спати не менше ніж 7-8 годин і більше гуляти на свіжому повітрі.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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