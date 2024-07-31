Магнитные бури: станет ли легче в среду, 31 июля

По прогнозам специалистов в среду, 31 июля 2024 года, на Земле продолжит бушевать мощная магнитная буря красного уровня.
Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня повышенную геомагнитнуя активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.
Как влияет магнитная буря на человека
Ученые со всего мира проводят немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. И есть очень много подтверждений, что в дни «красных» магнитных бурь у многих людей возникают определенные симптомы:
- головная боль, мигрень
- слабость, повышенная усталость
- сонливость днем, бессонница ночью
- ухудшение концентрации
- туман в голове
- снижение трудоспособности
- прыжки артериального давления
- проблемы с сердечно-сосудистой системой
- рхудшение настроения
- ровышение тревожности
- раздражительность
- обострение хронических заболеваний
Как уменьшить влияние магнитной бури
Врачи советуют в дни сильных магнитных бурь снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня.
А также:
- Полноценно высыпаться (7-9 часов)
- Утром делать зарядку и принимать контрастный душ
- Полноценно питаться
- Пить достаточно воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой.
- Проветривать помещение
- Обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия