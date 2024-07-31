Магнитные бури: станет ли легче в среду, 31 июля

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют сегодня повышенную геомагнитнуя активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые со всего мира проводят немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. И есть очень много подтверждений, что в дни «красных» магнитных бурь у многих людей возникают определенные симптомы:

головная боль, мигрень

слабость, повышенная усталость

сонливость днем, бессонница ночью

ухудшение концентрации

туман в голове

снижение трудоспособности

прыжки артериального давления

проблемы с сердечно-сосудистой системой

рхудшение настроения

ровышение тревожности

раздражительность

обострение хронических заболеваний

Как уменьшить влияние магнитной бури

Врачи советуют в дни сильных магнитных бурь снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня.

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