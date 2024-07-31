Магнітні бурі: чи стане легше в середу, 31 липня

За прогнозами фахівців у середу, 31 липня 2024 року, на Землі продовжить вирувати потужна магнітна буря червоного рівня.
Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують сьогодні підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.
Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, спричинене потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють із магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання.
Як впливає магнітна буря на людину
Учені з усього світу проводять чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями та самопочуттям людини. І є дуже багато підтверджень, що в дні “червоних” магнітних бур у багатьох людей виникають певні симптоми:
- головний біль, мігрень
- слабкість, підвищена втома
- сонливість удень, безсоння вночі
- погіршення концентрації
- туман у голові
- зниження працездатності
- стрибки артеріального тискупроблеми із серцево-судинною системою
- погіршення настрою
- підвищення тривожності
- дратівливість
- загострення хронічних захворювань
Як зменшити вплив магнітної бурі
Лікарі радять у дні сильних магнітних бур знизити фізичне і психоемоційне навантаження, більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня.
А також:
- Повноцінно висипатися (7-9 годин)
- Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ
- Повноцінно харчуватися
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею.
- Провітрювати приміщення
- Звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття