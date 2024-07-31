Магнітні бурі: чи стане легше в середу, 31 липня

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують сьогодні підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, спричинене потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють із магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання.

Як впливає магнітна буря на людину

Учені з усього світу проводять чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями та самопочуттям людини. І є дуже багато підтверджень, що в дні “червоних” магнітних бур у багатьох людей виникають певні симптоми:

головний біль, мігрень

слабкість, підвищена втома

сонливість удень, безсоння вночі

погіршення концентрації

туман у голові

зниження працездатності

стрибки артеріального тискупроблеми із серцево-судинною системою

погіршення настрою

підвищення тривожності

дратівливість

загострення хронічних захворювань

Як зменшити вплив магнітної бурі

Лікарі радять у дні сильних магнітних бур знизити фізичне і психоемоційне навантаження, більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня.

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