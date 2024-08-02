Магнитные бури: утихнет ли солнечный шторм в пятницу, 2 августа

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут влиять на работу электронных приборов, систем связи, а также на здоровье людей, вызывая головные боли, усталость и ухудшение общего самочувствия.

Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.

В то же время некоторые исследования показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты – то есть люди, которые находятся на большой высоте от земли. А для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.

Как пережить магнитные бури

Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций: