Магнітні бурі: чи вщухне сонячний шторм у п’ятницю, 2 серпня

У п’ятницю, 2 серпня, магнітна буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.
Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головний біль, втому та погіршення загального самопочуття.
Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.
У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.
Як пережити магнітні бурі
Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- віддавайте перевагу здоровому харчуванню, не зловживайте жирною їжею;
- пийте чисту воду або трав’яний чай, а від алкоголю утримайтеся;
- відпочивайте та висипайтеся;
- уникайте стресових факторів;
- перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.