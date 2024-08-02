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Магнітні бурі: чи вщухне сонячний шторм у п’ятницю, 2 серпня

Магнітні бурі: чи вщухне сонячний шторм у п’ятницю, 2 серпня

У п’ятницю, 2 серпня, магнітна буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головний біль, втому та погіршення загального самопочуття.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.

У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.

Як пережити магнітні бурі

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • віддавайте перевагу здоровому харчуванню, не зловживайте жирною їжею;
  • пийте чисту воду або трав’яний чай, а від алкоголю утримайтеся;
  • відпочивайте та висипайтеся;
  • уникайте стресових факторів;
  • перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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