Магнітні бурі: чи вщухне сонячний шторм у п’ятницю, 2 серпня

Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головний біль, втому та погіршення загального самопочуття.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.

У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.

Як пережити магнітні бурі

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій: