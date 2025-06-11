Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Магнитная буря – это реакция Земли на выброс энергии из Солнца. В результате солнечных вспышек в атмосферу выбрасывается поток заряженных частиц, которые, достигнув магнитосферы нашей планеты, провоцируют нарушение ее стабильности. В зависимости от силы эти нарушения варьируются от незаметных до серьезных, которые могут влиять не только на здоровье людей, но и на технические системы – связь, спутниковую навигацию, электросети.
К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.
Выбор редакции: Почему мороженое делает нас счастливыми: одесские эксперты знают ответ
Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь
Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь:
- поддерживайте режим дня и качественный сон
- питайтесь умеренно, избегайте вредной пищи, кофе, алкоголя
- пейте больше воды и травяного чая
- выходите на прогулки, но избегайте палящего солнца
- легкие физические упражнения или растяжка улучшают настроение
- важно избегать эмоциональных перегрузок
- людям с хроническими болезнями следует иметь при себе необходимое лекарство.