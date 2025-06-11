Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря – это реакция Земли на выброс энергии из Солнца. В результате солнечных вспышек в атмосферу выбрасывается поток заряженных частиц, которые, достигнув магнитосферы нашей планеты, провоцируют нарушение ее стабильности. В зависимости от силы эти нарушения варьируются от незаметных до серьезных, которые могут влиять не только на здоровье людей, но и на технические системы – связь, спутниковую навигацию, электросети.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь: