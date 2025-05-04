По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в воскресенье, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря — это временное изменение магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра или вспышками на Солнце. Она нарушает привычное состояние магнитного поля, что может привести к скачкам артериального давления, головным болям, усталости и проблемам со сном.

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Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.