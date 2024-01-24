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Магнитные бури: прогноз ученых на 24 января

Магнитные бури: прогноз ученых на 24 января

Сегодня, 24 января 2024 года, по прогнозам ученых ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать за свое самочувствие — солнечная активность находится на низком уровне.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Влияние магнитных бурь на здоровье

У ученых нет единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Часть жалоб на плохое самочувствие в такие дни можно объяснить самовнушением. Однако метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней сообщают о симптомах магнитной бури чаще других.

Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях бывают чаще всего:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота;
  • нарушение сна;
  • скачки давления и пульса;
  • боль в мышцах, суставах;
  • общая слабость;
  • повышение тревожности.

Большинство людей переносят магнитные бури без большого вреда для здоровья и без серьезных симптомов.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:

  • Ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу.
  • Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.
  • Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату.
  • Принимайте контрастный душ.
  • Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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