Магнитные бури: прогноз ученых на 24 января

Сегодня, 24 января 2024 года, по прогнозам ученых ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать за свое самочувствие — солнечная активность находится на низком уровне.
Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Влияние магнитных бурь на здоровье
У ученых нет единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Часть жалоб на плохое самочувствие в такие дни можно объяснить самовнушением. Однако метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней сообщают о симптомах магнитной бури чаще других.
Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях бывают чаще всего:
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- нарушение сна;
- скачки давления и пульса;
- боль в мышцах, суставах;
- общая слабость;
- повышение тревожности.
Большинство людей переносят магнитные бури без большого вреда для здоровья и без серьезных симптомов.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:
- Ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу.
- Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату.
- Принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.