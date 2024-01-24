Магнітні бурі: прогноз вчених на 24 січня

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Вчені не мають єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Частину скарг на погане самопочуття в такі дні можна пояснити самонавіюванням. Однак метеозалежні та літні люди, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби, повідомляють про симптоми магнітної бурі частіше за інших.

Ось які симптоми у людини при магнітних бурях бувають найчастіше:

головний біль та запаморочення;

нудота;

порушення сну;

стрибання тиску та пульсу;

біль у м’язах, суглобах;

загальна слабкість;

підвищення тривожності.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.

Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.

Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.

Приймайте контрастний душ.

Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться у телевізор та телефон.