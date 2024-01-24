Магнітні бурі: прогноз вчених на 24 січня

Сьогодні, 24 січня 2024 року, за прогнозами вчених, очікується спокійна геомагнітна обстановка. Тому метеозалежні люди можуть не переживати за своє самопочуття – сонячна активність перебуває на низькому рівні.
Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Вплив магнітних бур на здоров’я
Вчені не мають єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Частину скарг на погане самопочуття в такі дні можна пояснити самонавіюванням. Однак метеозалежні та літні люди, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби, повідомляють про симптоми магнітної бурі частіше за інших.
Ось які симптоми у людини при магнітних бурях бувають найчастіше:
- головний біль та запаморочення;
- нудота;
- порушення сну;
- стрибання тиску та пульсу;
- біль у м’язах, суглобах;
- загальна слабкість;
- підвищення тривожності.
Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:
- Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.
- Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.
- Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.
- Приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться у телевізор та телефон.