Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: прогноз вчених на 24 січня

Магнітні бурі: прогноз вчених на 24 січня

Сьогодні, 24 січня 2024 року, за прогнозами вчених, очікується спокійна геомагнітна обстановка. Тому метеозалежні люди можуть не переживати за своє самопочуття – сонячна активність перебуває на низькому рівні.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Вчені не мають єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Частину скарг на погане самопочуття в такі дні можна пояснити самонавіюванням. Однак метеозалежні та літні люди, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби, повідомляють про симптоми магнітної бурі частіше за інших.

Ось які симптоми у людини при магнітних бурях бувають найчастіше:

  • головний біль та запаморочення;
  • нудота;
  • порушення сну;
  • стрибання тиску та пульсу;
  • біль у м’язах, суглобах;
  • загальна слабкість;
  • підвищення тривожності.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

  • Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.
  • Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.
  • Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.
  • Приймайте контрастний душ.
  • Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться у телевізор та телефон.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати