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Магнитные бури: прогноз ученых на 12 декабря

Магнитные бури: прогноз ученых на 12 декабря

По прогнозам ученых, завтра, 12 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По прогнозам ученых, во вторник возможна четырехбалльная магнитная буря, которая повторится 18 декабря.

Информацию о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Воздействие геомагнитных колебаний на людей

Даже слабая магнитная буря может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Симптомы будут проявляться в виде:

  • головной боли, усталости;
  • бессонницы;
  • нарушения сердечного ритма;
  • снижении АД;
  • головокружения;
  • депрессии.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи советуют придерживаться следующих правил:

  • отказаться от кофе, спиртного, энергетических напитков, а отдать предпочтение зеленому и травяному чаю;
  • ложиться отдыхать необходимо в одно и то же время, спать не менее семи часов;
  • принимать контрастный душ;
  • проводить на свежем воздухе больше времени и проветривать комнату.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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