Магнитные бури: прогноз ученых на 12 декабря

Информацию о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Воздействие геомагнитных колебаний на людей

Даже слабая магнитная буря может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Симптомы будут проявляться в виде:

головной боли, усталости;

бессонницы;

нарушения сердечного ритма;

снижении АД;

головокружения;

депрессии.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи советуют придерживаться следующих правил:

отказаться от кофе, спиртного, энергетических напитков, а отдать предпочтение зеленому и травяному чаю;

ложиться отдыхать необходимо в одно и то же время, спать не менее семи часов;

принимать контрастный душ;

проводить на свежем воздухе больше времени и проветривать комнату.