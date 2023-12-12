Магнітні бурі: прогноз вчених на 12 грудня

За прогнозами вчених, завтра, 12 грудня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. За прогнозами вчених, у вівторок можлива чотирибальна магнітна буря, яка повториться 18 грудня.
Інформацію щодо космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.
Вплив геомагнітних коливань на людей
Навіть слабка магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людей. Симптоми виявлятимуться у вигляді:
- головний біль, втома;
- безсоння;
- порушення серцевого ритму;
- зниження АТ;
- запаморочення;
- депресії.
Як захиститись від впливу магнітної бурі
Лікарі радять дотримуватися наступних правил:
- відмовитися від кави, спиртного, енергетичних напоїв, а віддати перевагу зеленому та трав’яному чаю;
- лягати відпочивати необхідно в один і той же час, спати не менше семи годин;
- приймати контрастний душ;
- проводити на свіжому повітрі більше часу та провітрювати кімнату.