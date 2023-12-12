Магнітні бурі: прогноз вчених на 12 грудня

Інформацію щодо космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

Вплив геомагнітних коливань на людей

Навіть слабка магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людей. Симптоми виявлятимуться у вигляді:

головний біль, втома;

безсоння;

порушення серцевого ритму;

зниження АТ;

запаморочення;

депресії.

Як захиститись від впливу магнітної бурі

Лікарі радять дотримуватися наступних правил:

відмовитися від кави, спиртного, енергетичних напоїв, а віддати перевагу зеленому та трав’яному чаю;

лягати відпочивати необхідно в один і той же час, спати не менше семи годин;

приймати контрастний душ;

проводити на свіжому повітрі більше часу та провітрювати кімнату.