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Магнитные бури: прогноз на вторник 30 января

Магнитные бури: прогноз на вторник 30 января

Как прогнозируют специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, во вторник, 30 января, существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитная обстановка будет спокойной.

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Впрочем, некоторые медики уверяют: на самом деле зависимость вашего самочувствия от природных аномалий до сих пор не доказана. Да, сейчас ведутся определенные исследования, но доказательной базы о том, что действительно магнитные бури непосредственно влияют на здоровье пациентов, нет.

Для лучшего самочувствия во время магнитной бури соблюдайте следующие правила:

  • пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;
  • хотя бы на время откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;
  • ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени;
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе;
  • постарайтесь меньше нервничать (разумеется, насколько это возможно в нынешнее непростое время);
  • перед сном принимайте контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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