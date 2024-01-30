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Магнітні бурі: прогноз на вівторок 30 січня

Магнітні бурі: прогноз на вівторок 30 січня

Як прогнозують фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у вівторок, 30 січня, істотних магнітних бур не очікується, геомагнітна обстановка буде спокійною.

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей – вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Проте деякі медики запевняють: насправді залежність вашого самопочуття від природних аномалій досі не доведена. Так, зараз ведуться певні дослідження, але доказової бази про те, що справді магнітні бурі безпосередньо впливають на здоров’я пацієнтів, немає.

Для кращого здоров’я під час магнітної бурі дотримуйтесь таких правил:

  • пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю;
  • хоча б на якийсь час відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну;
  • їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені;
  • збільште фізичну активність і більше ходіть пішки;
  • регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі;
  • старайтеся менше нервувати (зрозуміло, наскільки це можливо в нинішній непростий час);
  • перед сном приймайте контрастний душ.
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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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