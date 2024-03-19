Магнітні бурі: прогноз на вівторок 19 березня

Магнітні бурі – це сильні збурення магнітного поля Землі, які різко порушують його звичайний перебіг і тривають від кількох годин до кількох діб. Коли вони відбуваються, то спостерігаються одночасно по всій планеті.

За прогнозами, слабка магнітна буря можлива 22 березня. А остання буря цього місяця триватиме з 26 по 28 березня. У перший день сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.

При цьому важливо зазначити, що прогноз бур на такий тривалий період неточний і може змінюватися з часом.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Проте серйозне нездужання під час магнітних бур – все ж таки рідкість. У більшості людей такі дні проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила: