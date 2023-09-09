Магнитные бури: прогноз на субботу 9 сентября

По данным meteoprog, в субботу, 9 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была в пределах 3-4 баллов.
Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.
Помимо повреждений спутников и другой электроники, магнитная буря сказывается на здоровье человека. Солнечные волнения опасны для людей со слабым сердцем и заболеваниями сосудов. Статистика показывает, что 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь.
Люди жалуются на головные боли, бессонницу и слабость. Ученые говорят, что во время солнечных волнений у людей замедляется кровоток, что ведет сначала к кислородному голоданию органов, а у некоторых — к инсульту. Молодые люди легче переносят магнитную бурю, потому что они легче адаптируются к изменению магнитного поля.
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- Поддерживать физическую активность.
- Соблюдать здоровое питание.
- Уделять внимание достаточному отдыху и сну.
- Пить больше чистой воды.
- Избегать потребления алкогольных напитков и жирной пищи.
- Стараться избегать стрессовых ситуаций и тревожных моментов.
- Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.