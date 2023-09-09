Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: прогноз на субботу 9 сентября

Магнитные бури: прогноз на субботу 9 сентября

По данным meteoprog, в субботу, 9 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была в пределах 3-4 баллов.

Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.

Помимо повреждений спутников и другой электроники, магнитная буря сказывается на здоровье человека. Солнечные волнения опасны для людей со слабым сердцем и заболеваниями сосудов. Статистика показывает, что 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь.

Люди жалуются на головные боли, бессонницу и слабость. Ученые говорят, что во время солнечных волнений у людей замедляется кровоток, что ведет сначала к кислородному голоданию органов, а у некоторых — к инсульту. Молодые люди легче переносят магнитную бурю, потому что они легче адаптируются к изменению магнитного поля.

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Поддерживать физическую активность.
  • Соблюдать здоровое питание.
  • Уделять внимание достаточному отдыху и сну.
  • Пить больше чистой воды.
  • Избегать потребления алкогольных напитков и жирной пищи.
  • Стараться избегать стрессовых ситуаций и тревожных моментов.
  • Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить