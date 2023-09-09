Магнітні бурі: прогноз на суботу 9 вересня

За даними meteoprog, у суботу, 9 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була не більше 3-4 балів.

Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

Крім пошкоджень супутників та іншої електроніки магнітна буря позначається на здоров’ї людини. Сонячні хвилювання небезпечні для людей із слабким серцем та захворюваннями судин. Статистика показує, що 70% всіх інфарктів та інсультів Землі трапляються під час магнітних бур.

Люди скаржаться на головний біль, безсоння та слабкість. Вчені кажуть, що під час сонячних хвилювань у людей сповільнюється кровообіг, що веде спочатку до кисневого голодування органів, а в деяких до інсульту. Молоді люди легше переносять магнітну бурю, оскільки вони легше адаптуються зміну магнітного поля.

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

Підтримувати фізичну активність.

Дотримуватися здорового харчування.

Приділяти увагу достатньому відпочинку та сну.

Пити більше чистої води.

Уникати споживання алкогольних напоїв та жирної їжі.

Намагатися уникати стресових ситуацій та тривожних моментів.

Перевірити вміст аптечки на наявність необхідних ліків.