Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 9 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в среду, 9 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса класса С. Такая вспышка практически не влияет на Землю.

Сегодня геомагнитная активность будет низкой, вероятность шторма — всего 1%, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

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Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

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