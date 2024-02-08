Магнитные бури: прогноз на четверг 8 февраля

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в четверг, 8 февраля, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на мощные солнечные вспышки, которые выбрасывают в космос большие количества заряженных частиц. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, что приводит к его колебаниям и изменениям.
Магнитные бури могут иметь разные последствия для людей и планеты. С одной стороны, они создают красивые природные явления, такие как полярное сияние, наблюдаемое в северных и южных широтах. С другой стороны, они могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых, вызывая головные боли, головокружение, повышение давления, расстройства сна, снижение иммунитета, ухудшение настроения и другие симптомы.
Кроме того, магнитные бури могут нарушать работу спутников, радиосвязи, навигации, электросетей, самолетов и другой техники, зависящей от магнитного поля Земли. Магнитные бури также могут влиять на погоду, увеличивая температуру воздуха, скорость ветра, количество облаков и осадков.
Как подготовиться к магнитной буре
Эксперты советуют людям, которые испытывают негативное влияние магнитных бурь, придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы уменьшить их стресс и улучшить самочувствие. Вот некоторые из них:
- Снизить до минимума курение, употребление алкоголя, кофе и крепкого чая.
- Хорошо высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, делать легкие физические упражнения.
- Отказаться от вредной и тяжелой пищи, пить больше воды, употреблять витамины и минералы.
- Держать под рукой нужные медикаменты для нормализации давления, сердечной деятельности, нервной системы.
- По возможности избегать важных дел, требующих принятия решений, ясности мышления, умственного напряжения, быстрой реакции.
- При плохом самочувствии отказаться от поездок за рулем, обратиться к врачу.