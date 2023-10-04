Магнитные бури: прогноз на 4 октября

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в среду, 4 октября, спокойную геомагнитную обстановку.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Работники солнечных станций ведут круглосуточное наблюдение за Солнцем. Они предупреждают население о том, когда будут магнитные бури и какой мощности достигнут. Благодаря таким прогнозам метеозависимые люди могут заранее подготовиться к трудным периодам. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в октябре и как минимизировать их влияние на организм.

По прогнозам ученых, геомагнитные бури в октябре будут не очень сильными, но продолжительными.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье мало изучено учеными. Некоторые исследования указывают на то, что во время бурь неприятные симптомы переживают многие метеозависимые люди. Другие эксперименты свидетельствуют о том, что последствия бурь ощущают лишь космонавты и пилоты.

Не смотря на разногласия среди ученых, множество людей жалуется на ухудшение самочувствия в такие дни. Среди тех, кто чувствует влияние бурь чаще всего, выделяются метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Что обычно рекомендуют медики:

Соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать нормальный режим дня

Полноценно питаться, пить достаточно воды

Выходить на прогулки на свежем воздухе

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний — обратиться за консультацией к семейному врачу.