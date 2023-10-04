Магнітні бурі: прогноз на 4 жовтня

Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у середу, 4 жовтня, спокійну геомагнітну обстановку.

Магнітні бурі – це обурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Працівники сонячних станцій проводять цілодобове спостереження за Сонцем. Вони попереджають населення про те, коли будуть магнітні бурі та якої потужності досягнуто. Завдяки таким прогнозам метеозалежні люди можуть заздалегідь підготуватися до важких періодів. Ми розповіли, коли очікуються магнітні бурі у жовтні та як мінімізувати їх вплив на організм.

За прогнозами вчених, геомагнітні бурі у жовтні будуть не дуже сильними, але тривалими.

Як впливають на людину магнітні бурі

Вплив магнітних бур на здоров’я мало вивчений вченими. Деякі дослідження вказують на те, що під час бур неприємні симптоми переживають багато метеозалежних людей. Інші експерименти свідчать, що наслідки бур відчувають лише космонавти і пілоти.

Не дивлячись на розбіжності серед учених, багато людей скаржиться на погіршення самопочуття у такі дні. Серед тих, хто відчуває вплив бур найчастіше, виділяються метеочутливі та літні люди, вагітні жінки, а також люди, які страждають на хронічні захворювання.

Що зазвичай рекомендують медики:

Дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу)

Дотримуватись нормального режиму дня

Повноцінно харчуватися, пити достатньо води

Виходити на прогулянки на свіжому повітрі

Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження

При погіршенні самопочуття або загостреннях хронічних захворювань звернутися за консультацією до сімейного лікаря.