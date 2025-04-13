Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

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Как снизить влияние магнитной бури

В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.

Избегайте чрезмерных нагрузок на организм

Следите за водным балансом — пейте достаточно воды

Нормально питайтесь и не пропускайте приемы пищи

Избегайте вредной (соленой, острой) пищи и алкоголя

Снижайте количество кофеина и энергетиков

Полноценно отдыхайте и ложитесь спать не позднее 23:00

Обязательно дышите свежим воздухом — сделайте прогулку

Проветривайте помещение

Людям с хроническими болезнями стоит держать при себе необходимые лекарства.





