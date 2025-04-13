Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.
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Как снизить влияние магнитной бури
В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.
- Избегайте чрезмерных нагрузок на организм
- Следите за водным балансом — пейте достаточно воды
- Нормально питайтесь и не пропускайте приемы пищи
- Избегайте вредной (соленой, острой) пищи и алкоголя
- Снижайте количество кофеина и энергетиков
- Полноценно отдыхайте и ложитесь спать не позднее 23:00
- Обязательно дышите свежим воздухом — сделайте прогулку
- Проветривайте помещение
- Людям с хроническими болезнями стоит держать при себе необходимые лекарства.