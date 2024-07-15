Магнитные бури: прогноз космопогоды на 15 июля

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в течение минувших суток солнечная активность была на высоком уровне, но сегодня, как ожидается, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.

По предварительным прогнозам, слабая магнитная буря ожидается 20 июля.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь