Магнитные бури: прогноз космопогоды на 15 июля

Магнитные бури: прогноз космопогоды на 15 июля

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 15 июля 2024 года, возможны отдельные возмущенные периоды как отголосок недавней магнитной бури, но существенных геомагнитных волнений не ожидается.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в течение минувших суток солнечная активность была на высоком уровне, но сегодня, как ожидается, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.

По предварительным прогнозам, слабая магнитная буря ожидается 20 июля.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь

  • Проводите меньше времени на солнце.
  • Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
  • Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
  • Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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