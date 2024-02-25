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Прогноз космической погоды на 25 февраля: на Землю надвигается сильнейший магнитный шторм

Прогноз космической погоды на 25 февраля: на Землю надвигается сильнейший магнитный шторм

Геомагнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности и могут оказать негативное влияние как на электросети, так и на здоровье некоторых людей. А чтобы избежать негативных последствий, важно заранее знать дни, когда вероятность магнитных бурь самая высокая.

На этих выходных астросиноптики прогнозировали резкие скачки солнечной активности, а это чревато сильнейшими магнитными бурями. И особенно сильно воздействие бури будет ощущаться в воскресенье, 25 февраля.

Причина этих явлений – две сильные вспышки на Солнце, которые астрономы отнесли к самой мощной категории X. Их последствия могут отражаться не только на самочувствии людей, но и на работе техники.

В последний раз подобная мощная вспышка возникала еще в 2017 году.

По прогнозам, неспокойными могут оказаться и последние дни месяца – 28 и 29 февраля.

Как пережить магнитные бури

Многие люди в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. А при наличии хронических заболеваний стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию.

Для защиты от негативного влияния магнитных бурь рекомендуется:

  • увеличить физическую нагрузку и больше двигаться;
  • ограничить себя в потреблении вредной пищи, особенно чрезмерно жареной, острой, соленой или сладкой;
  • отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков;
  • употреблять больше фруктов, овощей, зелени и рыбы;
  • потреблять достаточно воды – не менее 1,5 литра в день;
  • регулярно проветривать помещение и стараться больше гулять на свежем воздухе:
  • избегать нервного напряжения и конфликтных ситуаций.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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