Прогноз космической погоды на 25 февраля: на Землю надвигается сильнейший магнитный шторм

Геомагнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности и могут оказать негативное влияние как на электросети, так и на здоровье некоторых людей. А чтобы избежать негативных последствий, важно заранее знать дни, когда вероятность магнитных бурь самая высокая.
На этих выходных астросиноптики прогнозировали резкие скачки солнечной активности, а это чревато сильнейшими магнитными бурями. И особенно сильно воздействие бури будет ощущаться в воскресенье, 25 февраля.
Причина этих явлений – две сильные вспышки на Солнце, которые астрономы отнесли к самой мощной категории X. Их последствия могут отражаться не только на самочувствии людей, но и на работе техники.
В последний раз подобная мощная вспышка возникала еще в 2017 году.
По прогнозам, неспокойными могут оказаться и последние дни месяца – 28 и 29 февраля.
Как пережить магнитные бури
Многие люди в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. А при наличии хронических заболеваний стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию.
Для защиты от негативного влияния магнитных бурь рекомендуется:
- увеличить физическую нагрузку и больше двигаться;
- ограничить себя в потреблении вредной пищи, особенно чрезмерно жареной, острой, соленой или сладкой;
- отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков;
- употреблять больше фруктов, овощей, зелени и рыбы;
- потреблять достаточно воды – не менее 1,5 литра в день;
- регулярно проветривать помещение и стараться больше гулять на свежем воздухе:
- избегать нервного напряжения и конфликтных ситуаций.