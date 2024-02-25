Прогноз космической погоды на 25 февраля: на Землю надвигается сильнейший магнитный шторм

На этих выходных астросиноптики прогнозировали резкие скачки солнечной активности, а это чревато сильнейшими магнитными бурями. И особенно сильно воздействие бури будет ощущаться в воскресенье, 25 февраля.

Причина этих явлений – две сильные вспышки на Солнце, которые астрономы отнесли к самой мощной категории X. Их последствия могут отражаться не только на самочувствии людей, но и на работе техники.

В последний раз подобная мощная вспышка возникала еще в 2017 году.

По прогнозам, неспокойными могут оказаться и последние дни месяца – 28 и 29 февраля.

Как пережить магнитные бури

Многие люди в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. А при наличии хронических заболеваний стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию.

Для защиты от негативного влияния магнитных бурь рекомендуется: