Прогноз космічної погоди на 25 лютого: на Землю насувається сильний магнітний шторм

Геомагнітні бурі виникають через підвищену сонячну активність і можуть негативно вплинути як на електромережі, так і на здоров’я деяких людей. А щоб уникнути негативних наслідків, важливо заздалегідь знати дні, коли ймовірність магнітних бур найвища.
Цими вихідними астросиноптики прогнозували різкі стрибки сонячної активності, а це загрожує найсильнішими магнітними бурями. І особливо сильний вплив бурі відчуватиметься в неділю, 25 лютого.
Причина цих явищ – два сильні спалахи на Сонце, які астрономи віднесли до найпотужнішої категорії X. Їх наслідки можуть відбиватися не тільки на самопочутті людей, але і на роботі техніки.
Востаннє подібний потужний спалах виникав ще 2017 року.
За прогнозами, неспокійними також можуть виявитися останні дні місяця – 28 та 29 лютого.
Як пережити магнітні бурі
Багато людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. А за наявності хронічних захворювань варто особливо уважно ставитись до свого самопочуття.
Для захисту від негативного впливу магнітних бур рекомендується:
- збільшити фізичне навантаження та більше рухатися;
- обмежити себе в споживанні шкідливої їжі, особливо надмірно смаженої, гострої, солоної або солодкої;
- відмовитися від кави, алкоголю, енергетичних напоїв;
- вживати більше фруктів, овочів, зелені та риби;
- потребувати достатньо води – не менше 1,5 літра на день;
- регулярно провітрювати приміщення та намагатися більше гуляти на свіжому повітрі:
- уникати нервової напруги та конфліктних ситуацій.