Прогноз космічної погоди на 25 лютого: на Землю насувається сильний магнітний шторм

Цими вихідними астросиноптики прогнозували різкі стрибки сонячної активності, а це загрожує найсильнішими магнітними бурями. І особливо сильний вплив бурі відчуватиметься в неділю, 25 лютого.

Причина цих явищ – два сильні спалахи на Сонце, які астрономи віднесли до найпотужнішої категорії X. Їх наслідки можуть відбиватися не тільки на самопочутті людей, але і на роботі техніки.

Востаннє подібний потужний спалах виникав ще 2017 року.

За прогнозами, неспокійними також можуть виявитися останні дні місяця – 28 та 29 лютого.

Як пережити магнітні бурі

Багато людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. А за наявності хронічних захворювань варто особливо уважно ставитись до свого самопочуття.

Для захисту від негативного впливу магнітних бур рекомендується: