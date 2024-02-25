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Прогноз космічної погоди на 25 лютого: на Землю насувається сильний магнітний шторм

Прогноз космічної погоди на 25 лютого: на Землю насувається сильний магнітний шторм

Геомагнітні бурі виникають через підвищену сонячну активність і можуть негативно вплинути як на електромережі, так і на здоров’я деяких людей. А щоб уникнути негативних наслідків, важливо заздалегідь знати дні, коли ймовірність магнітних бур найвища.

Цими вихідними астросиноптики прогнозували різкі стрибки сонячної активності, а це загрожує найсильнішими магнітними бурями. І особливо сильний вплив бурі відчуватиметься в неділю, 25 лютого.

Причина цих явищ – два сильні спалахи на Сонце, які астрономи віднесли до найпотужнішої категорії X. Їх наслідки можуть відбиватися не тільки на самопочутті людей, але і на роботі техніки.

Востаннє подібний потужний спалах виникав ще 2017 року.

За прогнозами, неспокійними також можуть виявитися останні дні місяця – 28 та 29 лютого.

Як пережити магнітні бурі

Багато людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. А за наявності хронічних захворювань варто особливо уважно ставитись до свого самопочуття.

Для захисту від негативного впливу магнітних бур рекомендується:

  • збільшити фізичне навантаження та більше рухатися;
  • обмежити себе в споживанні шкідливої їжі, особливо надмірно смаженої, гострої, солоної або солодкої;
  • відмовитися від кави, алкоголю, енергетичних напоїв;
  • вживати більше фруктів, овочів, зелені та риби;
  • потребувати достатньо води – не менше 1,5 літра на день;
  • регулярно провітрювати приміщення та намагатися більше гуляти на свіжому повітрі:
  • уникати нервової напруги та конфліктних ситуацій.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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