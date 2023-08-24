Магнитные бури: прогноз космической погоды на 24 августа

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 24 августа

Сегодня, 24 августа, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

Но конец августа не будет спокойным и уже в ближайшие два дня Землю накроет магнитная буря. Поэтому нужно заранее подготовить организм к стрессу. Особенно если вы относитесь к метеочувствительным людям или имеете хронические заболевания.

Магнитная (солнечная) буря – не редкость в жизни нашей звезды. Большинство из них никак не влияет на Землю, однако иногда они направляют свои опасные выбросы в нашу сторону и вызывают геомагнитные возмущения.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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