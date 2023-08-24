Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 24 серпня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 24 серпня

Сьогодні, 24 серпня, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну обстановку.

Але кінець серпня не буде спокійним і вже найближчими днями Землю накриє магнітна буря. Тому потрібно заздалегідь підготувати організм до стресу. Особливо якщо ви маєте відношення до метеочутливих людей або маєте хронічні захворювання.

Магнітна (сонячна) буря – не рідкість у житті нашої зірки. Більшість з них ніяк не впливає на Землю, проте іноді вони спрямовують свої небезпечні викиди в наш бік і викликають геомагнітні збурення.

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому в ці дні потрібно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед потрібно завжди мати із собою ліки проти головного болю. Слід пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати занадто жирну їжу та алкоголь.

Для кращого здоров’я під час бурі дотримуйтесь наступних правил:

  • Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
  • Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
  • Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
  • Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на відкритому повітрі.
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