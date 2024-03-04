Магнитные бури: понедельник 4 марта может стать тяжелым для метеозависимых людей

Как уверяют специалисты по космической погоде, март этого года обещает быть достаточно спокойным: сильной активности Солнца не предвидится. Однако несколько магнитных бурь разной силы нам все же предстоит пережить.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 4 марта 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, что может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.
Следующая магнитная буря возможна предположительно 9-10 марта. В эти дни тем, чье состояние здоровья сильно зависит от погодных катаклизмов, а также людям с хроническими недугами следует быть особенно внимательными: возможны головные боли и повышенное давление. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.
Наиболее распространенные симптомы в дни магнитных бурь
По мнению специалистов, степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:
- с возрастом человека;
- его психическим состоянием;
- склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;
- с наличием хронических заболеваний.
К наиболее распространенным симптомам, встречающиеся у людей в дни повышенной солнечной активности, относят такие, как:
- головная боль;
- мигрень;
- головокружение;
- скачки давления;
- нарушение сердечного ритма;
- ломота в теле;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- общая слабость;
- снижение работоспособности;
- нарушение концентрации;
- бессонница;
- сонливость;
- апатия;
- депрессивные настроения;
- повышение тревожности;
- агрессия;
- раздражительность.
Как свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.