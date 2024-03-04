Магнитные бури: понедельник 4 марта может стать тяжелым для метеозависимых людей

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 4 марта 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, что может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Следующая магнитная буря возможна предположительно 9-10 марта. В эти дни тем, чье состояние здоровья сильно зависит от погодных катаклизмов, а также людям с хроническими недугами следует быть особенно внимательными: возможны головные боли и повышенное давление. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.

Наиболее распространенные симптомы в дни магнитных бурь

По мнению специалистов, степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

с возрастом человека;

его психическим состоянием;

склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;

с наличием хронических заболеваний.

К наиболее распространенным симптомам, встречающиеся у людей в дни повышенной солнечной активности, относят такие, как:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

общая слабость;

снижение работоспособности;

нарушение концентрации;

бессонница;

сонливость;

апатия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

агрессия;

раздражительность.

Как свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила: