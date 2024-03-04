Магнітні бурі: понеділок 4 березня може стати важким для метеозалежних людей

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 4 березня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність, що може негативно позначитися на здоров’ї метеозалежних людей.

Наступна магнітна буря можлива імовірно 9-10 березня. У ці дні тим, чий стан здоров’я залежить від погодних катаклізмів, а також людям з хронічними недугами слід бути особливо уважними: можливі головні болі та підвищений тиск. Важливо стежити за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.

Найбільш поширені симптоми в дні магнітних бур

На думку фахівців, ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань індивідуальні та можуть бути пов’язані:

з віком людини;

його психічним станом;

схильністю до серцево-судинних захворювань;

з наявністю хронічних захворювань.

До найбільш поширених симптомів, що зустрічаються у людей у дні підвищеної сонячної активності, відносять такі, як:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

скачки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота в тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань;

загальна слабкість;

зниження працездатності;

порушення концентрації;

безсоння;

сонливість;

апатія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

агресія;

дратівливість.

Як звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: