Магнітні бурі: понеділок 4 березня може стати важким для метеозалежних людей

Як запевняють фахівці з космічної погоди, березень цього року обіцяє бути спокійним: сильної активності Сонця не передбачається. Однак кілька магнітних бур різної сили нам все ж таки доведеться пережити.
За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 4 березня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність, що може негативно позначитися на здоров’ї метеозалежних людей.
Наступна магнітна буря можлива імовірно 9-10 березня. У ці дні тим, чий стан здоров’я залежить від погодних катаклізмів, а також людям з хронічними недугами слід бути особливо уважними: можливі головні болі та підвищений тиск. Важливо стежити за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.
Найбільш поширені симптоми в дні магнітних бур
На думку фахівців, ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань індивідуальні та можуть бути пов’язані:
- з віком людини;
- його психічним станом;
- схильністю до серцево-судинних захворювань;
- з наявністю хронічних захворювань.
До найбільш поширених симптомів, що зустрічаються у людей у дні підвищеної сонячної активності, відносять такі, як:
- головний біль;
- мігрень;
- запаморочення;
- скачки тиску;
- порушення серцевого ритму;
- ломота в тілі;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань;
- загальна слабкість;
- зниження працездатності;
- порушення концентрації;
- безсоння;
- сонливість;
- апатія;
- депресивні настрої;
- підвищення тривожності;
- агресія;
- дратівливість.
Як звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- найбільше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.