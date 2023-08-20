Магнитные бури: оптимистичен ли прогноз на 20 августа

Судя по всему, мощная магнитная буря августа, которой астросиноптики пугали нас ранее, уже миновала (или наоборот – еще впереди?). Но как бы то ни было, сегодня, в воскресенье, 20 августа 2023 года, геомагнитная обстановка будет спокойная, а значит, метеозависимые люди могут вздохнуть с облегчением: головная боль им сегодня вряд ли грозит.

«Существенных магнитных бурь не ожидается», – таков прогноз Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Напомним, в дни магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно если у человека есть хронические болезни.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. В то же время отметим, что у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основной рецепт защиты от магнитных бурь – здоровый сон и отдых. Также желательно следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, но при этом пить много воды. А в нынешние аномально жаркие дни старайтесь как можно меньше находиться на солнце в пик его активности, то есть примерно с 10 до 16 часов.