Магнітні бурі: чи оптимістичний прогноз на 20 серпня

Зважаючи на все, потужна магнітна буря серпня, якій астросиноптики лякали нас раніше, вже минула (чи навпаки – ще попереду?). Але як би там не було, сьогодні, в неділю, 20 серпня 2023 року, геомагнітна обстановка буде спокійною, а отже, метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням: головний біль їм сьогодні навряд чи загрожує.

«Суттєвих магнітних бур не очікується», – такий прогноз Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Нагадаємо, в дні магнітних бур варто особливо уважно ставитися до свого самопочуття, особливо якщо людина має хронічні хвороби.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. У той же час зазначимо, що у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть непомітно.

Основний рецепт захисту від магнітних бур – здоровий сон та відпочинок. Також бажано знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, але при цьому пити багато води. А в нинішні аномально спекотні дні намагайтеся якнайменше перебувати на сонці в пік його активності, тобто приблизно з 10 до 16 години.