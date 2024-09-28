Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: опасаться ли головной боли 28 сентября

Магнитные бури: опасаться ли головной боли 28 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитные бури сегодня будут слабыми и не окажут существенного влияния на людей.

В субботу, 28 сентября, активность понизиться до К-индекса 3 (зеленый уровень) — небольшие магнитные волнения.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Известно, что магнитные бури вызываются регулярными вспышками и взрывами различной мощности на Солнце. В результате такого явления, выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушением здоровья у людей.

Сегодня метеозависимые люди могут испытывать слабость, сонливость, тахикардию, колебания давления, головную боль и другие симптомы, облегчить которые можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе, правильному питанию.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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