Магнітні бурі: чи побоюватися головного болю 28 вересня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, магнітні бурі сьогодні будуть слабкими і не матимуть істотного впливу на людей.
У суботу, 28 вересня, активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
К-індекс застосовують для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Відомо, що магнітні бурі викликаються регулярними спалахами і вибухами різної потужності на Сонці. Унаслідок такого явища виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей.
Сьогодні метеозалежні люди можуть відчувати слабкість, сонливість, тахікардію, коливання тиску, головний біль та інші симптоми, полегшити які можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі, правильному харчуванню.