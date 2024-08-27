Магнитные бури: насколько активно Солнце во вторник, 27 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня существенных магнитных бурь не будет.
Во вторник, 27 августа, прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшим магнитным бурям.
K-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также пожилым и метеочувствительным.
Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.