Магнитные бури: насколько активно Солнце во вторник, 27 августа

Во вторник, 27 августа, прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшим магнитным бурям.

K-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также пожилым и метеочувствительным.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют: