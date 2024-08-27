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Магнітні бурі: наскільки активне Сонце у вівторок, 27 серпня

Магнітні бурі: наскільки активне Сонце у вівторок, 27 серпня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні істотних магнітних бур не буде.

У вівторок, 27 серпня, прогнозують сонячну активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликим магнітним бурям.

K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я і самопочуття деяких людей. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин, а також літнім і метеочутливим.

Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати і спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави і

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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