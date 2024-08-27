Магнітні бурі: наскільки активне Сонце у вівторок, 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, прогнозують сонячну активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликим магнітним бурям.

K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я і самопочуття деяких людей. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин, а також літнім і метеочутливим.

Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: