Магнитные бури: на 6 июня появился положительный прогноз

Мощная буря, бушевавшая несколько последних дней, наконец, утихнет и в четверг, 6 июня, солнечная активность снизится до минимального уровня, магнитных бурь не ожидается.
Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.
В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.
Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.