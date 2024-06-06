Магнитные бури: на 6 июня появился положительный прогноз

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила: