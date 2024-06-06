Магнітні бурі: на 6 червня з’явився позитивний прогноз

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) – процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, що викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може спричиняти больові відчуття у метеозалежних людей.

У дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну або настрою. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила: