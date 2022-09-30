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Магнитные бури: конец сентября будет «штормовым»

Магнитные бури: конец сентября будет «штормовым»

По прогнозам специалистов, сегодня, в пятницу, 30 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины подтверждают: 30 сентября ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Ранее сообщалось, что конец сентября-начало октября будет неспокойным – возможны хоть и слабые, но ощутимые геомагнитные колебания.

В дни магнитных бурь медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь).

Рекомендуется отказаться от большого количества кофе и поменьше курить.

И, напротив, полезно делать утреннюю зарядку, принимать контрастный душ, пить чай с травами, не отказывать себе в полноценном отдыхе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые лекарства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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