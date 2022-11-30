Магнитные бури: каков прогноз на последний день осени-2022?

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 30 ноября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодня повышенную геомагнитную активность ипериоды штормовой космической погоды.

В любом случае людям, зависимым от погодных капризов, а также страдающим от хронических заболеваний, следует быть особенно внимательными к своему злоровью и все время держать под рукой нужные медикаменты.

По предварительным прогнозам, ближайшая магнитная буря ожидается в период 7-10 декабря.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.