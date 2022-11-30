Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: каков прогноз на последний день осени-2022?

Магнитные бури: каков прогноз на последний день осени-2022?

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 30 ноября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодня повышенную геомагнитную активность ипериоды штормовой космической погоды.

В любом случае людям, зависимым от погодных капризов, а также страдающим от хронических заболеваний, следует быть особенно внимательными к своему злоровью и все время держать под рукой нужные медикаменты.

По предварительным прогнозам, ближайшая магнитная буря ожидается в период 7-10 декабря.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить