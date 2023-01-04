Магнитные бури: каков прогноз на 4 января

Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В эти дни метеозависимым людям следует уделять особое внимание своему здоровью.
По информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 4 января 2023 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают о возможных периодах штормовой космической погоды.
Поскольку первая магнитная буря января 2023 года средней интенсивности, она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Кроме того, эта буря способна ухудшить самочувствие людей с хроническими заболеваниями. Им следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление вредной пищи.
По предварительным прогнозам, слабые магнитные бури ожидаются также 19-20 января и 23 января.
Во время магнитной бури возможны следующие симптомы:
- слабость и сонливость;
- нарушение сна;
- раздражительность и подавленное настроение;
- головная боль и головокружение;
- боли в сердце;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- боли в спине и суставах;
- апатия и тревога;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы благополучно пережить магнитные бури, необходимо:
- хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем;
- ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов;
- перед сном принять контрастный душ;
- больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;
- гулять пешком минимум 30 минут в день.