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Магнитные бури: каков прогноз на 4 января

Магнитные бури: каков прогноз на 4 января

Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В эти дни метеозависимым людям следует уделять особое внимание своему здоровью.

По информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 4 января 2023 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают о возможных периодах штормовой космической погоды.

Поскольку первая магнитная буря января 2023 года средней интенсивности, она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Кроме того, эта буря способна ухудшить самочувствие людей с хроническими заболеваниями. Им следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление вредной пищи.

По предварительным прогнозам, слабые магнитные бури ожидаются также 19-20 января и 23 января.

Во время магнитной бури возможны следующие симптомы:

  • слабость и сонливость;
  • нарушение сна;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • головная боль и головокружение;
  • боли в сердце;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • боли в спине и суставах;
  • апатия и тревога;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, необходимо:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем;
  • ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов;
  • перед сном принять контрастный душ;
  • больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;
  • гулять пешком минимум 30 минут в день.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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