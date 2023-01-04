Магнитные бури: каков прогноз на 4 января

Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В эти дни метеозависимым людям следует уделять особое внимание своему здоровью.

По информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 4 января 2023 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают о возможных периодах штормовой космической погоды.

Поскольку первая магнитная буря января 2023 года средней интенсивности, она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Кроме того, эта буря способна ухудшить самочувствие людей с хроническими заболеваниями. Им следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление вредной пищи.

По предварительным прогнозам, слабые магнитные бури ожидаются также 19-20 января и 23 января.

Во время магнитной бури возможны следующие симптомы:

слабость и сонливость;

нарушение сна;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

боли в сердце;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боли в спине и суставах;

апатия и тревога;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, необходимо:

хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем;

ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов;

перед сном принять контрастный душ;

больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;

гулять пешком минимум 30 минут в день.