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Магнитные бури: какой прогноз на четверг, 22 августа

Магнитные бури: какой прогноз на четверг, 22 августа

Сегодня, 22 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 22 августа ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильной магнитной буре.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, рекомендуем обратиться к врачу.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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