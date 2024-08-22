Магнитные бури: какой прогноз на четверг, 22 августа

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 22 августа ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильной магнитной буре.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, рекомендуем обратиться к врачу.