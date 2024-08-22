Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: який прогноз на четвер, 22 серпня

Магнітні бурі: який прогноз на четвер, 22 серпня

Сьогодні, 22 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 22 серпня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.

У період магнітних бур можна пропити заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх у чай. Пустирник, валеріана, шавлія і деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, рекомендуємо звернутися до лікаря.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk