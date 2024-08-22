Магнітні бурі: який прогноз на четвер, 22 серпня

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 22 серпня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі.

Магнітні бурі поділяють за потужністю – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Усі бурі від К-індексу 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.

У період магнітних бур можна пропити заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх у чай. Пустирник, валеріана, шавлія і деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, рекомендуємо звернутися до лікаря.