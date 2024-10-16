Магнитные бури: какой будет солнечная активность в среду, 16 октября

Сегодня, 16 октября, Землю атакует магнитная буря средней интенсивности, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
В среду, 16 октября, ожидается повышение солнечной активности до К-индекса 5 (красный уровень) — магнитная буря, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней.
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Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.
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Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:
- ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
- пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
- постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
- по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
- если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.