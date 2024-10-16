Магнітні бурі: якою буде сонячна активність у середу, 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, Землю атакує магнітна буря середньої інтенсивності, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
У середу, 16 жовтня, очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітна буря являє собою збурення геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або ж може бути затяжною і тривати кілька днів.
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Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.
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Як уберегтися від магнітних бур
Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя:
- їжте більше сезонних овочів і фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
- пийте більше води, зокрема у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
- постарайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
- за можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій і джерел стресу;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу;
- якщо самопочуття сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.