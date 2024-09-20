Магнитные бури: какой будет солнечная активность в пятницу, 20 сентября

Магнитная буря пошла на спад. Сегодня солнечная активность не окажет существенного влияния на метеозависимых людей.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 сентября, останутся лишь небольшие магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей.
Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.
Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:
- головная боль;
- повышенная усталость или слабость;
- повышенная тревожность;
- проблемы со сном – бессонница или плохой сон;
- снижение концентрации;
- повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.