Магнитные бури: какой будет солнечная активность в пятницу, 20 сентября

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 сентября, останутся лишь небольшие магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей.

Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:

головная боль;

повышенная усталость или слабость;

повышенная тревожность;

проблемы со сном – бессонница или плохой сон;

снижение концентрации;

повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.