Магнітні бурі: якою буде сонячна активність у п’ятницю, 20 вересня

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 20 вересня, залишаться лише невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей.

Хоча цей прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці та призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:

головний біль;

підвищена втома або слабкість;

підвищена тривожність;

проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;

зниження концентрації;

підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.